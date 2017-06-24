Олич заявил, что готов завершить карьеру

Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич заявил, что готов к завершению карьеры. Минувший сезон 37-летний игрок провел в «Мюнхен-1860», который покинул вторую Бундеслигу по итогам чемпионата. За 33 матча в составе «львов» хорват записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

Цвета армейцев Олич защищал с 2003 по 2007. За красно-синих нападающий провел 118 поединков (43 гола), став трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА.

Также в активе Олича 104 матча и 20 мячей за сборную Хорватии.