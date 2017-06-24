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    Олич заявил, что готов завершить карьеру

    Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич заявил, что готов к завершению карьеры. Минувший сезон 37-летний игрок провел в «Мюнхен-1860», который покинул вторую Бундеслигу по итогам чемпионата. За 33 матча в составе «львов» хорват записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

    Цвета армейцев Олич защищал с 2003 по 2007. За красно-синих нападающий провел 118 поединков (43 гола), став трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА.

    Также в активе Олича 104 матча и 20 мячей за сборную Хорватии.

    Источник: Bild

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    24.06.2017 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июня 2017, 22:11

      Ивица! Ты навсегда в наших сердцах! Такого трудягу-напа вообще не припомню! И в "Баварии" потом в основе играл, пока не получил тяжёлую травму.

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