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«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане

Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев рассказал о совместной работе с Юлианом Нагельсманом.

  • Специалисты сотрудничали в клубе «Мюнхен 1860».
  • Нагельсман был помощником Бушуева.
  • Сейчас Юлиан возглавляет «Баварию».

– Вашим помощником был нынешний тренер «Баварии» Нагельсман, верно?

– Да, он, как и я, рано закончил – предложили остаться в структуре клуба. Причем поначалу вообще ничто не указывало на то, что он станет большим тренером.

Он даже не был полностью погружен в работу – работал на неполную ставку. Для него это был скорее способ не терять связь с футболом после завершения игровой карьеры.

В какой-то момент он хотел совсем закончить с тренерством и сосредоточиться на учебе по профилю спортивного менеджмента. Скажи тогда, что он с «Баварией» возьмет чемпионство в 2022-м – все бы у виска покрутили.

– И что стало поворотным моментом?

– Важен шанс – он не побоялся рискнуть и уйти в небольшую академию «Хоффенхайма», а там уже попал в атмосферу, где смог резко прогрессировать.

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Источник: Sport24

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