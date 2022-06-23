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  • «Неуважение, оскорбления, угрозы». Бушуев – о причинах ухода из «Велеса»

«Неуважение, оскорбления, угрозы». Бушуев – о причинах ухода из «Велеса»

23 июня 2022, 10:31

Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев объяснил, почему покинул московский клуб.

– Последнее время, проведенное в «Велесе», я могу описать тремя словами: неуважение, оскорбления, угрозы.

Начало было очень хорошее: полное взаимопонимание с руководством, как результат – три победы и одна ничья в первых пяти матчах.

Но дальше начались нефутбольные моменты, которые в итоге вылились в совсем дикую ситуацию.

– Реально дошло до угроз?

– Да, от спортивного директора (Тенгиза Путкарадзе). Были оскорбления в присутствии команды на тренировке.

Если человек, который к тому же сильно младше тебя, позволяет себе говорить такие вещи, причем на глазах футболистов и остального персонала – это максимальное неуважение.

После такого ни один адекватный человек не продолжит совместную работу. Я понял: если останусь, эта ситуация может возникнуть опять, только в более острой стадии.

– Так, а президент клуба?

– До него сразу донесли эту историю – он никак не отреагировал. После игры с «Краснодаром-2» мы уже поговорили лично – я объяснил, что так я работать не могу.

Реакция с его стороны? Опять же, никакая. Хотя она в любом случае ничего изменить не могла.

  • 40-летний Бушуев возглавил «Велес» в декабре 2021 года.
  • В апреле 2022-го он ушел с поста главного тренера.
  • Команда финишировала на 13-м месте.

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Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Велес Бушуев Денис
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