«Неуважение, оскорбления, угрозы». Бушуев – о причинах ухода из «Велеса»

Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев объяснил, почему покинул московский клуб.

– Последнее время, проведенное в «Велесе», я могу описать тремя словами: неуважение, оскорбления, угрозы.

Начало было очень хорошее: полное взаимопонимание с руководством, как результат – три победы и одна ничья в первых пяти матчах.

Но дальше начались нефутбольные моменты, которые в итоге вылились в совсем дикую ситуацию.

– Реально дошло до угроз?

– Да, от спортивного директора (Тенгиза Путкарадзе). Были оскорбления в присутствии команды на тренировке.

Если человек, который к тому же сильно младше тебя, позволяет себе говорить такие вещи, причем на глазах футболистов и остального персонала – это максимальное неуважение.

После такого ни один адекватный человек не продолжит совместную работу. Я понял: если останусь, эта ситуация может возникнуть опять, только в более острой стадии.

– Так, а президент клуба?

– До него сразу донесли эту историю – он никак не отреагировал. После игры с «Краснодаром-2» мы уже поговорили лично – я объяснил, что так я работать не могу.

Реакция с его стороны? Опять же, никакая. Хотя она в любом случае ничего изменить не могла.

40-летний Бушуев возглавил «Велес» в декабре 2021 года.

В апреле 2022-го он ушел с поста главного тренера.

Команда финишировала на 13-м месте.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное