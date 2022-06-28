Слуцкий объяснил уход Ивана Игнатьева из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал расторжение контракта с форвардом Иваном Игнатьевым.
«Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ. У нас есть игроки в атаке, которые должны взять лидерские функции. Это решает вытекало.
Если подводить итоги, то понятно, что мы ожидали от него иного и он, наверное, тоже. Могу ему только пожелать удачи в карьере»», – сказал Слуцкий.
- Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
- Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.
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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова