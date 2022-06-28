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Слуцкий объяснил уход Ивана Игнатьева из «Рубина»

28 июня 2022, 18:09
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал расторжение контракта с форвардом Иваном Игнатьевым.

«Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ. У нас есть игроки в атаке, которые должны взять лидерские функции. Это решает вытекало.

Если подводить итоги, то понятно, что мы ожидали от него иного и он, наверное, тоже. Могу ему только пожелать удачи в карьере»», – сказал Слуцкий.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.

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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова
Россия. ФНЛ Рубин Игнатьев Иван Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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NotFound
1656429619
Что означает: "Это решает вытекало." 0_о ?
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Hoahin
1656429859
Самый провальный трансфер в истории Рубина
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DOCTOR PENALTY
1656430253
Со своими амбициями Игнатьеву только в Кофеманию с Кокориным, не более.
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zigbert
1656442088
Да все были полны ожиданий но не сложилось.
Ответить
Январь 59
1656489436
Это несчастный случай, Ваня растерял свою форму в ночных клубах и барах.
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