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Слуцкий объяснил уход Ивана Игнатьева из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал расторжение контракта с форвардом Иваном Игнатьевым.

«Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ. У нас есть игроки в атаке, которые должны взять лидерские функции. Это решает вытекало.

Если подводить итоги, то понятно, что мы ожидали от него иного и он, наверное, тоже. Могу ему только пожелать удачи в карьере»», – сказал Слуцкий.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.

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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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Сегодня, 18:09
Комментарии4
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  • ...
    Рейтинг: +22900

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Со своими амбициями Игнатьеву только в Кофеманию с Кокориным, не более.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1049

    Hoahin 2 часа назад

    Самый провальный трансфер в истории Рубина

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +269

    NotFound 2 часа назад

    Что означает: "Это решает вытекало." 0_о ?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22900

    DOCTOR PENALTY > NotFound 2 часа назад

    Наверное, в Рубине есть "решала" по фамилии Вытекало. )

    2
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