Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Байер» уступил «Шпортфройнде Зиген» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2.

В других встречах, также завершившихся сериями одиннадцатиметровых, «Мюнхен 1860» обыграл «Вюрцбургер Кикерс», «Фрайбург» уступил «Зандхаузену».

Кубок Германии. 1/16 финала

Вюрцбургер Кикерс – Мюнхен 1860 – 0:0 (3:4 в серии пенальти)

Фрайбург – Зандхаузен – 3:3 (3:3; 1:1; 3:4 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Дели, 21; 1:1 – Кистер, 39; 1:2 – Вутен, 53; 1:3 – Сукута-Пасу, 64; 2:3 – Грифо, 76; 3:3 – Петерсен, 82 (с пенальти).

Шпортфройнде Зиген – Байер – 2:2 (1:1; 0:1; 4:3 в серии пенальти)

Голы: 0:1 – Фолланд, 25; 1:1 – Хилберт, 47 (в свои ворота); 1:2 – Фолланд, 95; 2:2 – Фрайбергер, 105.

Удаления: Вендель, 79 – нет.

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