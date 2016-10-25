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Вюрцбургер Кикерс - Мюнхен 1860

25.10.2016, Вторник, 19:30 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Вюрцбургер Кикерс - Мюнхен 1860
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