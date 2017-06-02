Олич готов завершить карьеру, перейдя на тренерскую работу

Нападающий «Мюнхена 1860» Ивица Олич может в ближайшее время завершить свою профессиональную карьеру футболиста.

«Вылет «Мюнхена 1860» из второй Бундеслиги был грустным прощанием с клубом. После последнего сезона в «Гамбурге», в котором я практически не играл, мне не хотелось прощаться с футболом. Мне хотелось уйти с поля, а не со скамейки запасных.

Но сейчас я не могу заявить, что заканчиваю карьеру. Да, это правда, я записался в Загребе на тренерские курсы, чтобы получить лицензию категории A. Курсы начинаются летом и длятся год», – сказал Олич.

Напомним, Олич известен в России по своим выступлениям в составе ЦСКА.

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