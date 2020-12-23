Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

«Байер» в 1/16 финала Кубка Германии уступил дома «Карлсруэ». Бывший клуб Сергея Кирьякова идет во второй Бундеслиге на восьмой строчке.

«Байер» не победил в четвертом матче подряд. Российский вратарь хозяев Андрей Лунев провел всю встречу в запасе.

«Карлсруэ» победил в Леверкузене второй раз подряд.

Германия. Кубок. 1/16 финала

Байер – Карлсруэ – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Суэто, 5; 1:1 – Фримпонг, 54; 1:2 – Чой, 63.

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