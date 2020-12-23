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    Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

    «Байер» в 1/16 финала Кубка Германии уступил дома «Карлсруэ». Бывший клуб Сергея Кирьякова идет во второй Бундеслиге на восьмой строчке.

    «Байер» не победил в четвертом матче подряд. Российский вратарь хозяев Андрей Лунев провел всю встречу в запасе.

    «Карлсруэ» победил в Леверкузене второй раз подряд.

    Германия. Кубок. 1/16 финала

    Байер – Карлсруэ – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Суэто, 5; 1:1 – Фримпонг, 54; 1:2 – Чой, 63.

    Календарь Кубка Германии

    Результаты Кубка Германии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53577

      portero 10 минут назад

      а разве он хоть раз играл? наверное и не будет играть , лавку греть будет...

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