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Материалы

Байер - Карлсруэ

27.10.2021, Среда, 19:30 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Германия. Кубок, 1/16 финала Байер - Карлсруэ
Германия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
11 августа, пятница 21:45 Карлсруэ 0:3 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
29 тур
25 апреля, суббота 17:30 Байер 0:1 Карлсруэ
12 тур
8 ноября, суббота 17:30 Карлсруэ 3:3 Байер
Германия. Бундеслига (2007/2008)
20 тур
16 февраля, суббота 17:30 Карлсруэ 2:2 Байер
3 тур
25 августа, суббота 17:30 Байер 3:0 Карлсруэ
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