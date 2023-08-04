Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Оснабрюк
Падерборн - Оснабрюк: обзор матча 04 августа 2023
Падерборн
04.08.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Оснабрюк
56'
Я. Хойер
80'
F. Kleinhansl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Оснабрюк
Желтая карточка
Ф. Платте
90'
Замена
Ф. Бильбия
️️️️
Ф. Муслия
86'
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Конте
85'
80'
ГОЛ! 1:1!
F. Kleinhansl
Замена
Р. Обермайр
️️️️
Л. Курда
76'
76'
Замена
J. Verhoek
️️️️
Э. Энгельхардт
76'
Замена
L. Kehl
️️️️
L. Kunze
Замена
K. Klefisch
️️️️
Д. Кинсомби
69'
66'
Замена
Д. Гнаасе
️️️️
Р. Теше
60'
Замена
К. Конте
️️️️
Н. Ниман
ГОЛ! 1:0!
Я. Хойер
Пас отдал
М. Крузе
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Лаурин Курда
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
13
Филип Бильбия
ЛВ
31
Максимилиан Рор
ОП
17
Kai Klefisch
ЦП
40
Никлас Надь
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
4-3-3
24
Хут
22
Хойер
8
Кинсомби
19
33
24
Муслия
17
Курда
5
5
31
Конте
10
Крузе
3-2-5
22
Грил
4
25
Виманн
3
13
8
Теше
18
Энгельхардт
7
Ниман
11
Вридт
8
3
31
Рор
31
Рор
8
Кинсомби
17
17
8
Кинсомби
24
Муслия
13
Бильбия
13
Бильбия
24
Муслия
31
Конте
36
Платте
36
Платте
31
Конте
17
Курда
23
Обермайр
23
Обермайр
17
Курда
8
Теше
26
Гнаасе
26
Гнаасе
8
Теше
13
22
22
13
7
Ниман
10
Конте
10
Конте
7
Ниман
18
Энгельхардт
23
23
18
Энгельхардт
Остались в запасе
Падерборн
Оснабрюк
30
Pelle Boevink
ВР
40
Никлас Надь
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
28
Себастьян Клаас
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
39
Florian Bähr
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
40
Никлас Надь
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
28
Себастьян Клаас
ЦФ
Остались в запасе
39
Florian Bähr
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Падерборн - Оснабрюк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Новости команд
Все
Падерборн
Оснабрюк
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+