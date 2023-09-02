Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Падерборн
Хольштайн - Падерборн: обзор матча 02 сентября 2023
Хольштайн
02.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Падерборн
31'
Т. Роте
61'
С. Скрыбски
12'
Р. Ляйпертц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Падерборн
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Ш. Мачино
85'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
С. Скрыбски
85'
Желтая карточка
Ш. Мачино
84'
80'
Желтая карточка
M. Hansen
78'
Замена
K. Ezekwem
️️️️
Р. Обермайр
Замена
Л. Холтби
️️️️
Б. Пихлер
76'
68'
Замена
А. Гримальди
️️️️
Ф. Платте
68'
Замена
М. Крузе
️️️️
K. Klefisch
Замена
Т. Беккер
️️️️
Ф. Порат
65'
ГОЛ! 2:1!
С. Скрыбски
61'
52'
Желтая карточка
Я. Хойер
46'
Замена
Л. Курда
️️️️
M. Hoffmeier
Желтая карточка
М. Ивежич
41'
39'
Замена
С. Конте
️️️️
Р. Ляйпертц
ГОЛ! 1:1!
Т. Роте
31'
26'
Желтая карточка
M. Hoffmeier
Желтая карточка
Ф. Сандер
19'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ляйпертц
Пас отдал
Р. Обермайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
36
Феликс Платте
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Хольштайн
8
Тимо Беккер
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
3-1-3-1-3
4
Роте
10
Шульц
3
4
Эррас
16
Сандер
11
Пихлер
5
Ивежич
7
Скрыбски
18
Мачино
27
Порат
1
Вайнер
3-3-1-3
24
Хут
33
22
Хойер
26
Муслиу
24
Муслия
17
22
13
Ляйпертц
23
Обермайр
28
Клаас
36
Платте
27
Порат
8
Беккер
8
Беккер
27
Порат
18
Мачино
21
Ремберг
21
Ремберг
18
Мачино
11
Пихлер
90
Холтби
90
Холтби
11
Пихлер
7
Скрыбски
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
7
Скрыбски
23
Обермайр
19
19
23
Обермайр
33
17
Курда
17
Курда
33
36
Платте
39
Гримальди
39
Гримальди
36
Платте
13
Ляйпертц
31
Конте
31
Конте
13
Ляйпертц
17
10
Крузе
10
Крузе
17
Остались в запасе
Хольштайн
Падерборн
28
Aurel Wagbe
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
30
Pelle Boevink
ВР
40
Никлас Надь
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
28
Aurel Wagbe
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
40
Никлас Надь
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Хольштайн - Падерборн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Новости команд
Все
Хольштайн
Падерборн
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+