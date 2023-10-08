Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Падерборн
Айнтрахт - Падерборн: обзор матча 08 октября 2023
Айнтрахт
08.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Падерборн
39'
Р. Иванов
11'
M. Hansen
27'
Р. Обермайр
90+6'
Ф. Бильбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Падерборн
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Ф. Бильбия
Желтая карточка
Р. Крауссе
90'
+5
87'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
M. Schuster
Замена
Р. Филипп
️️️️
Ф. Крюгер
87'
Замена
M. Rittmüller
️️️️
D. Wiebe
80'
78'
Замена
В. Муслиу
️️️️
А. Гримальди
77'
Замена
С. Конте
️️️️
Ф. Муслия
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
J. Arath Gomez
76'
Замена
L. Ihorst
️️️️
K. Caliskaner
76'
64'
Замена
Ф. Бильбия
️️️️
С. Клаас
64'
Замена
М. Крузе
️️️️
И. Анса
Желтая карточка
D. Wiebe
50'
Замена
Ю. Амин
️️️️
Ф. Кауфманн
46'
ГОЛ! 1:2!
Р. Иванов
Пас отдал
Р. Крауссе
39'
27'
ГОЛ! 0:2!
Р. Обермайр
Пас отдал
А. Гримальди
Желтая карточка
Я. Николау
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Hansen
Пас отдал
Ф. Муслия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Яннис Николау
ОП
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Юссеф Амин
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
30
Брайан Берендт
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
АП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
1-2-5
1
Хофманн
6
Иванов
13
Грисбек
4
Николау
7
Кауфманн
28
30
39
Крауссе
18
1-4-5
24
Хут
33
17
22
24
Муслия
5
5
23
Обермайр
10
Анса
28
Клаас
39
Гримальди
28
29
29
28
18
21
Хельгасон
21
Хельгасон
18
7
Кауфманн
8
Амин
8
Амин
7
Кауфманн
26
Крюгер
9
Филипп
9
Филипп
26
Крюгер
22
14
14
22
39
Гримальди
26
Муслиу
26
Муслиу
39
Гримальди
5
8
Кинсомби
8
Кинсомби
5
28
Клаас
13
Бильбия
13
Бильбия
28
Клаас
10
Анса
10
Крузе
10
Крузе
10
Анса
24
Муслия
31
Конте
31
Конте
24
Муслия
Остались в запасе
Айнтрахт
Падерборн
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
30
Брайан Берендт
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
АП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
30
Брайан Берендт
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
АП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Айнтрахт - Падерборн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Новости команд
Все
Айнтрахт
Падерборн
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+