В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину

«Айнтрахт» из Брауншвейга, выступающий в третьем немецком дивизионе, выбрал нового президента клуба.

Им стала 48-летняя Николь Кумпис. Она опередила в голосовании Акселя Дитцингера, получив 472 голоса против 411 у соперника.

Кумпис – первая женщина-президент профессионального футбольного клуба в Германии за последние 30 лет.

С 1988 по 1992 год Лизелотта Кнехт была президентом клуба «Мюнхен-1860».

Впервые в 126-летней истории «Айнтрахта» президентом клуба стала женщина.

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