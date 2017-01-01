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В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину

«Айнтрахт» из Брауншвейга, выступающий в третьем немецком дивизионе, выбрал нового президента клуба.

Им стала 48-летняя Николь Кумпис. Она опередила в голосовании Акселя Дитцингера, получив 472 голоса против 411 у соперника.

Кумпис – первая женщина-президент профессионального футбольного клуба в Германии за последние 30 лет.

  • С 1988 по 1992 год Лизелотта Кнехт была президентом клуба «Мюнхен-1860».
  • Впервые в 126-летней истории «Айнтрахта» президентом клуба стала женщина.

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Источник: сайт «Айнтрахта»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +644

    sined1951 2 минуты назад

    Ну и что? Это сейчас в мире модно.

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