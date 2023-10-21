Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Санкт-Паули
Падерборн - Санкт-Паули: обзор матча 21 октября 2023
Падерборн
21.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Паули
8'
Ф. Муслия
82'
Ф. Бильбия
48'
Й. Эггештайн
78'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Санкт-Паули
90'
Желтая карточка
А. Дзвигала
88'
Замена
С. Цоллер
️️️️
О. Афолаян
88'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
Ф. Муслия
86'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бильбия
Пас отдал
С. Конте
82'
Замена
Н. Надь
️️️️
M. Hansen
81'
Замена
В. Муслиу
️️️️
T. Müller
81'
Замена
С. Конте
️️️️
С. Клаас
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ирвин
Пас отдал
М. Хартель
76'
Замена
Ф. Треу
️️️️
М. Салиакас
Замена
K. Klefisch
️️️️
А. Гримальди
68'
48'
ГОЛ! 1:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
М. Хартель
46'
Замена
К. Меткалф
️️️️
Э. Саад
ГОЛ! 1:0!
Ф. Муслия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
5
Marco Schuster
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
17
Kai Klefisch
ЦП
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
АП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
2-3-1-4
24
Хут
8
Кинсомби
33
5
24
Муслия
22
13
Бильбия
39
Гримальди
5
23
Обермайр
28
Клаас
2-2-1-5
22
Васили
2
Салиакас
21
Рицка
5
Метс
36
Ирвин
10
Хартель
25
Дзвигала
11
Саад
19
Эггештайн
21
Афолаян
6
Валь
5
26
Муслиу
26
Муслиу
5
39
Гримальди
17
17
39
Гримальди
22
40
Надь
40
Надь
22
24
Муслия
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
24
Муслия
28
Клаас
31
Конте
31
Конте
28
Клаас
2
Салиакас
29
Треу
29
Треу
2
Салиакас
11
Саад
24
Меткалф
24
Меткалф
11
Саад
21
Афолаян
6
Цоллер
6
Цоллер
21
Афолаян
19
Эггештайн
14
Аменидо
14
Аменидо
19
Эггештайн
Остались в запасе
Падерборн
Санкт-Паули
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Падерборн - Санкт-Паули
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Новости команд
Все
Падерборн
Санкт-Паули
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+