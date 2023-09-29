Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Шальке-04
Падерборн - Шальке-04: обзор матча 29 сентября 2023
Падерборн
29.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
43'
Ф. Платте
52'
Ф. Муслия (П)
77'
Ф. Муслия
90+10'
Ю. Кабадайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Шальке-04
90'
+10
ГОЛ! 3:1!
Ю. Кабадайи
Замена
В. Муслиу
️️️️
M. Schuster
86'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
K. Klefisch
86'
Замена
С. Конте
️️️️
А. Гримальди
86'
84'
Желтая карточка
Р. Шалленберг
Желтая карточка
А. Гримальди
81'
Замена
И. Анса
️️️️
Ф. Платте
79'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Муслия
Пас отдал
Н. Надь
77'
74'
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Джон Маркин
Замена
Н. Надь
️️️️
С. Клаас
74'
72'
Желтая карточка
М. Камински
65'
Замена
Т. Мор
️️️️
Б. Ласм
65'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
А. Уэдраого
58'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
П. Зегуйн
58'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
Т. Оувеян
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Муслия
52'
51'
Желтая карточка
С. Брюннер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Платте
Пас отдал
С. Клаас
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
28
Себастьян Клаас
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
1-4-5
24
Хут
33
5
17
24
Муслия
22
5
39
Гримальди
36
Платте
23
Обермайр
28
Клаас
3-2-2-3
34
Лангер
2
Джон Маркин
26
Калас
35
Камински
27
Брюннер
2
Оувеян
8
Уэдраого
30
Зегуйн
11
Ласм
6
Шалленберг
91
Полтер
5
26
Муслиу
26
Муслиу
5
17
8
Кинсомби
8
Кинсомби
17
28
Клаас
40
Надь
40
Надь
28
Клаас
36
Платте
10
Анса
10
Анса
36
Платте
39
Гримальди
31
Конте
31
Конте
39
Гримальди
30
Зегуйн
20
Темпельман
20
Темпельман
30
Зегуйн
8
Уэдраого
24
Дрекслер
24
Дрекслер
8
Уэдраого
11
Ласм
7
Мор
7
Мор
11
Ласм
2
Оувеян
7
Кабадайи
7
Кабадайи
2
Оувеян
2
Джон Маркин
19
Караман
19
Караман
2
Джон Маркин
Остались в запасе
Падерборн
Шальке-04
30
Pelle Boevink
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
32
Justin Heekeren
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Падерборн - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Новости команд
Все
Падерборн
Шальке-04
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+