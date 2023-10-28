Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Падерборн
Герта - Падерборн: обзор матча 28 октября 2023
Герта
28.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Падерборн
11'
Х. Табакович
45+3'
Д. Кенни
54'
Х. Табакович
47'
Ф. Муслия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Падерборн
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
90'
+5
Вторая желтая
Т. Ляйстнер
86'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Х. Табакович
83'
Желтая карточка
Д. Кенни
81'
79'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
Ф. Муслия
79'
Замена
М. Крузе
️️️️
Д. Кинсомби
73'
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Конте
Замена
Д. Шерхант
️️️️
М. Винклер
65'
Замена
П. Клеменс
️️️️
Д. Зеефуик
65'
63'
Замена
А. Гримальди
️️️️
С. Клаас
ГОЛ! 3:1!
Х. Табакович
Пас отдал
Ф. Резе
54'
Замена
Б. Дардаи
️️️️
С. Превляк
54'
53'
Желтая карточка
Ф. Муслия
47'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Муслия
Пас отдал
Ф. Бильбия
46'
Замена
Л. Курда
️️️️
M. Schuster
ГОЛ! 2:0!
Д. Кенни
Пас отдал
М. Винклер
45'
+3
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
33'
Желтая карточка
Д. Зеефуик
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
Пас отдал
Ф. Резе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Мартен Винклер
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Падерборн
24
Янник Хут
(К)
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
5
Marco Schuster
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
17
Kai Klefisch
ЦП
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
АП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
3-2-1-4
1
Эрнст
3
Кенни
31
Дардаи
37
Ляйстнер
33
Карбовник
42
Зеефуик
41
Бухалакис
10
Винклер
9
Табакович
11
Резе
14
Превляк
2-3-1-4
24
Хут
8
Кинсомби
33
5
22
24
Муслия
13
Бильбия
5
31
Конте
28
Клаас
23
Обермайр
42
Зеефуик
41
Клеменс
41
Клеменс
42
Зеефуик
14
Превляк
8
Дардаи
8
Дардаи
14
Превляк
9
Табакович
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Табакович
10
Винклер
7
Шерхант
7
Шерхант
10
Винклер
5
17
Курда
17
Курда
5
24
Муслия
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
24
Муслия
28
Клаас
39
Гримальди
39
Гримальди
28
Клаас
8
Кинсомби
10
Крузе
10
Крузе
8
Кинсомби
31
Конте
36
Платте
36
Платте
31
Конте
Остались в запасе
Герта
Падерборн
13
Robert Kwasigroch
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
30
Pelle Boevink
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
17
Kai Klefisch
ЦП
40
Никлас Надь
АП
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
17
Kai Klefisch
ЦП
40
Никлас Надь
АП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Герта - Падерборн
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Падерборн
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+