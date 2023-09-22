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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Падерборн
Магдебург - Падерборн: обзор матча 22 сентября 2023
Магдебург
22.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Падерборн
85'
Л. Кастаньос
35'
А. Гримальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Падерборн
Желтая карточка
К. Пиччини
90'
+3
89'
Замена
Н. Надь
️️️️
И. Анса
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастаньос
85'
84'
Замена
Я. Хойер
️️️️
M. Hansen
84'
Замена
K. Ezekwem
️️️️
Ф. Муслия
Замена
T. Ito
️️️️
А. Хоти
81'
74'
Замена
С. Конте
️️️️
А. Гримальди
74'
Замена
С. Клаас
️️️️
Ф. Платте
Замена
А. Конде
️️️️
К. Кремпицки
71'
Замена
A. Arslan
️️️️
Х. Чека
71'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Шулер
71'
Желтая карточка
К. Кремпицки
68'
57'
Желтая карточка
T. Müller
Желтая карточка
Х. Бокхорн
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Гримальди
Пас отдал
Ф. Платте
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
Ж. Югонет
23'
Желтая карточка
Ж. Югонет
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
4
Анди Хоти
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
30
Хасон Чека
ЦП
18
Лука Шулер
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Магдебург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦП
40
Никлас Надь
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
3-2-1-4
19
Белл Белл
8
4
Югонет
4
Хоти
12
Пиччини
30
Чека
18
Шулер
23
Атик
13
Кремпицки
1
1-4-5
24
Хут
33
22
17
24
Муслия
5
36
Платте
39
Гримальди
10
Анса
23
Обермайр
5
4
Югонет
5
Лоуренс
5
Лоуренс
4
Югонет
30
Чека
70
70
30
Чека
13
Кремпицки
6
Конде
6
Конде
13
Кремпицки
18
Шулер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
18
Шулер
4
Хоти
17
17
4
Хоти
24
Муслия
19
19
24
Муслия
22
22
Хойер
22
Хойер
22
10
Анса
40
Надь
40
Надь
10
Анса
39
Гримальди
31
Конте
31
Конте
39
Гримальди
36
Платте
28
Клаас
28
Клаас
36
Платте
Остались в запасе
Магдебург
Падерборн
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Alexander Nollenberger
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
Главный тренер
Петрик Сандер
30
Pelle Boevink
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Alexander Nollenberger
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Магдебург - Падерборн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
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