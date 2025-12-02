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  • «РБ Лейпциг» – «Магдебург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

2 декабря 2025, 21:50
РБ Лейпциг
02.12.2025, вторник, 23:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Магдебург
19' А. Нуса 29' К. Баумгартнер 54' К. Баумгартнер
11' S. Gnaka (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
49
Ян Диоманде
ЦФ
11
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Магдебург
16
Маркус Матисен
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
21
Falko Michel
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
8
Laurin Ulrich
ЦП
23
Бариш Атик
ЛВ
1
Dominik Reimann
(К) ЦФ
10
Noah Pesch
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
45
Samba Konaté
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
28
Макс Гешвилль
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Dariusz Stalmach
ЦП
29
Кандет Диавара
ЛВ
9
Максимилиан Бройниг
ЦФ
29
Rayan Ghrieb
ЦФ
27
Philipp Hercher
ЦФ
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
6
Зайвальд
6
Банзузи
20
Нуса
14
Баумгартнер
11
Хардер
49
Диоманде
3-4-1-3
22
Жуковски
8
16
Матисен
21
17
8
19
Мусонда
23
Атик
5
10
1
20
Нуса
35
Финкграфе
35
Финкграфе
20
Нуса
16
Клостерманн
19
Неделькович
19
Неделькович
16
Клостерманн
6
Банзузи
4
Шлагер
4
Шлагер
6
Банзузи
14
Баумгартнер
33
Максимович
33
Максимович
14
Баумгартнер
49
Диоманде
27
Гомис
27
Гомис
49
Диоманде
16
Матисен
28
Гешвилль
28
Гешвилль
16
Матисен
10
7
Бокхорн
7
Бокхорн
10
19
Мусонда
29
Диавара
29
Диавара
19
Мусонда
22
Жуковски
9
Бройниг
9
Бройниг
22
Жуковски
8
29
29
8
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Магдебург
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
6
Dariusz Stalmach
ЦП
27
Philipp Hercher
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
6
Dariusz Stalmach
ЦП
27
Philipp Hercher
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча РБ Лейпциг - Магдебург
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
11
Офсайды
2
1
Количество передач
490
492
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», 1/8 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Магдебург»

«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Магдебург РБ Лейпциг
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