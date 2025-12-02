02.12.2025, вторник, 23:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
6
Зайвальд
6
Банзузи
20
Нуса
14
Баумгартнер
11
Хардер
49
Диоманде
3-4-1-3
22
Жуковски
8
16
Матисен
21
17
8
19
Мусонда
23
Атик
5
10
1
20
Нуса
35
Финкграфе
35
Финкграфе
20
Нуса
16
Клостерманн
19
Неделькович
19
Неделькович
16
Клостерманн
6
Банзузи
4
Шлагер
4
Шлагер
6
Банзузи
14
Баумгартнер
33
Максимович
33
Максимович
14
Баумгартнер
49
Диоманде
27
Гомис
27
Гомис
49
Диоманде
16
Матисен
28
Гешвилль
28
Гешвилль
16
Матисен
10
7
Бокхорн
7
Бокхорн
10
19
Мусонда
29
Диавара
29
Диавара
19
Мусонда
22
Жуковски
9
Бройниг
9
Бройниг
22
Жуковски
8
29
29
8
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Магдебург
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
6
Dariusz Stalmach
ЦП
27
Philipp Hercher
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
45
Samba Konaté
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
6
Dariusz Stalmach
ЦП
27
Philipp Hercher
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча РБ Лейпциг - Магдебург
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
11
Офсайды
2
1
Количество передач
490
492
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», 1/8 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Магдебург»
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Источник: «Бомбардир»