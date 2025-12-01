2 декабря на «Ред Булл Арене» РБ Лейпциг примет «Магдебург» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Хозяева подходят к встрече в статусе очевидного фаворита: команда уверенно выступает в Бундеслиге и сохраняет стабильность в кубковых матчах. «Магдебург», представляющий Вторую Бундеслигу, показывает неустойчивые результаты и особенно тяжело играет на выезде, что делает баланс сил достаточно однозначным перед этой встречей.

«РБ Лейпциг»

Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и остаeтся надeжной как в атаке, так и в обороне. Лейпциг забивает в 11 из 13 матчей, последние пять встреч принесли клубу 10 забитых мячей (2.00 за игру). Пропускает команда немного – 5 раз за тот же период. В Кубке Германии Лейпциг в трeх матчах подряд забивает и при этом неизменно даeт соперникам шансы у своих ворот. Победа 4:1 над «Энерги» в предыдущем раунде подтверждает высокий атакующий потенциал и уверенность команды в матчах на вылет.

«Магдебург»

Гости занимают место в середине таблицы Второй Бундеслиги и испытывают сложности в выездных матчах: поражения от «Фортуны» и «Бохума» – этому подтверждение. Несмотря на победу 3:0 над «Нюрнбергом», результаты «Магдебурга» остаются нестабильными. В последних пяти матчах команда забила 7 голов и пропустила 5, но статистика выступлений в Кубке вызывает вопросы – соперниками были далеко не сильнейшие команды. На фоне Лейпцига атака «Магдебурга» выглядит недостаточно эффективной, а оборона способна допускать серьeзные ошибки.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Побеждает в 3 последних матчах против «Магдебурга»

Забивает в 6 очных матчах подряд

«Магдебург»

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 из 4 последних матчей

Неустойчивая форма на выезде

Забивает в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Магдебург»

Разница в классе и текущей игровой форме команд очевидна. «РБ Лейпциг» играет дома, уверенно контролирует мяч, создаeт много моментов и обладает более сильным подбором исполнителей. «Магдебург» способен забить при удачном стечении обстоятельств, но шансов на равную игру немного – гости уступают в скорости, организации обороны и индивидуальном мастерстве. Лейпциг должен уверенно проходить дальше, а матч, вероятно, получится результативным.

Рекомендованные ставки: