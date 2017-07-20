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    «Вердер» не планирует отпускать Крузе в «Спартак»

    Руководство «Вердера» не планирует отпускать своего нападающего Макса Крузе, который относится к ведущим игрокам команды.

    «Наш клуб не хотел бы расставаться ни с одним из ведущих игроков. Сам Крузе ранее ясно дал понять, что принял решение остаться в Германию. Здесь он находится в центре внимания тренерского штаба сборной Германии, что важно перед чемпионатом мира», – приводит слова спортивного директора клуба Франка Бауманна Sport1.de.

    Напомним, что в контракте Крузе прописана сумма отступных, которая составляет 15 миллионов евро. Ранее в его услугах проявлял заинтересованность «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 09:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 20 июля 2017, 09:55

      Неудивительно что Спартак ищет нападающего. Зе Луишь снова перестал играть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > oyabun 20 июля 2017, 13:26

      во втором тайме с динамо все перестали играть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 июля 2017, 09:35

      Не нужен в России такой легионер, учитывая его послужной список в плане развлекухи.

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