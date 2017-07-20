«Вердер» не планирует отпускать Крузе в «Спартак»

Руководство «Вердера» не планирует отпускать своего нападающего Макса Крузе, который относится к ведущим игрокам команды.

«Наш клуб не хотел бы расставаться ни с одним из ведущих игроков. Сам Крузе ранее ясно дал понять, что принял решение остаться в Германию. Здесь он находится в центре внимания тренерского штаба сборной Германии, что важно перед чемпионатом мира», – приводит слова спортивного директора клуба Франка Бауманна Sport1.de.

Напомним, что в контракте Крузе прописана сумма отступных, которая составляет 15 миллионов евро. Ранее в его услугах проявлял заинтересованность «Спартак».