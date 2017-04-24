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    Крузе может вернуться в сборную Германии

    Форвард бременского «Вердера» Макс Крузе близок к возвращению в состав сборной Германии и принять участие в розыгрыше Кубка конфедераций.

    «Крузе является одним из тех игроков, которых я могу пригласить для участие в Кубке конфедераций. В такой форме он может быть полезен для нас. Я никогда не говорил ему прощай», – сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

    В текущем сезоне Крузе принял участие в 19 матчах, в который забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Он был отлучен от сборной Германии в марте 2016 года по дисциплинарным причинам.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

    Источник: Bild

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    24.04.2017 09:54
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