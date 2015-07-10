Крузе: "В "Вольфсбурге" смогу зарабатывать больше, чем раньше"

Новобранец немецкого "Вольфсбурга" Макс Крузе, перешедший в команду из менхенгладбахской "Боруссии", прокомментировал свой трансфер.



"Одна из причин - то, что здесь я смогу зарабатывать больше денег, чем раньше. Тем не менее, я прекрасно чувствовал себя в "Боруссии", буквально как дома, но вовремя понял, что пора двигаться вперед. "Вольфсбург" - это клуб более высокого класса, ибо показывает результаты стабильнее. "Волки" единственные, кто может навязывать конкуренцию "Баварии". Полагаю, у меня получится здесь расти как игроку", - сказал Крузе.



За последние два года в "Боруссии" полузащитник провел 66 матчей и забил 23 мяча.



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