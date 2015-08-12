Лeв: «Предстоящий чемпионат не будет для «Баварии» легкой прогулкой»

Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лeв выразил мнение, что в этом сезоне «Баварии» не гарантирован титул победителя Бундеслиги.

«Качество состава «Баварии» безусловно не сравнимо со всеми остальными командами, но это не значит, что чемпионство уже принадлежит им. Меня очень впечатляет развитие «Вольфсбурга». В это межсезонье они сумели сохранить своих ключевых игроков и подписать еще несколько классных футболистов, например Макса Крузе. Я уверен в Дитере Хекинге и его ребятах. Другие команды также имеют потенциал побороться за титул. «Вольфсбург» не будет единственным соперником «Баварии», – заявил немецкий специалист.