«Спартак» поспорит с «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед» за Крузе

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в России. Как утверждает Bundesliga Spotlight, в услугах 29-летнего форварда заинтересован «Спартак».

Стоит отметить, что в контракте немецкого футболиста прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Крузе провел 22 матча, в которых записал на свой счет 14 голов и три результативные передачи.