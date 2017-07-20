«Спартак» поспорит с «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед» за Крузе

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ, ДА ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ!
Нападающий «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в России. Как утверждает Bundesliga Spotlight, в услугах 29-летнего форварда заинтересован «Спартак».
Стоит отметить, что в контракте немецкого футболиста прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».
В прошлом розыгрыше Бундеслиги Крузе провел 22 матча, в которых записал на свой счет 14 голов и три результативные передачи.