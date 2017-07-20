Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» поспорит с «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед» за Крузе

    Нападающий «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в России. Как утверждает Bundesliga Spotlight, в услугах 29-летнего форварда заинтересован «Спартак».

    Стоит отметить, что в контракте немецкого футболиста прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

    В прошлом розыгрыше Бундеслиги Крузе провел 22 матча, в которых записал на свой счет 14 голов и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 20 июля 2017, 12:37

      СВЕЖО ПРЕДАНИЕ, ДА ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2017, 10:26

      Да ну не очень вериться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 июля 2017, 09:33

      К большому соджалению если есть предложения от таких клубов как манчестер то вряд ли выбор будет в пользу Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июля 2017, 09:14

      Маловероятно ! Зачем ему в 29 лет покорять Россию !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 июля 2017, 07:33

      А вдруг?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 июля 2017, 07:29

      Фифти-фивти.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 июля 2017, 07:18

      По моим данным в 24 играх 15 голов и 7 передач.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 июля 2017, 07:01

      Федун, вроде бы как, не из тех, кто убивает баблом.
      Ну, а при прочих равных выбор очевиден, и это точно не Спартак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 20 июля 2017, 06:26

      Каждый день одни только слухи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 июля 2017, 06:06

      очередная утка из серии съесть то он съест да кто же ему даст

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11