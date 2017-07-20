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  • «Спартак» поспорит с «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед» за Крузе

«Спартак» поспорит с «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед» за Крузе

20 июля 2017, 00:14
14

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в России. Как утверждает Bundesliga Spotlight, в услугах 29-летнего форварда заинтересован «Спартак».

Стоит отметить, что в контракте немецкого футболиста прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Крузе провел 22 матча, в которых записал на свой счет 14 голов и три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Вердер Спартак Крузе Макс
Комментарии (14)
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Huberman
1500498890
Не поедет.
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Опорник84
1500500998
Сложно будет заманить к себе, но надо пробовать!
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giluxa1963
1500520000
очередная утка из серии съесть то он съест да кто же ему даст
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Manilov
1500523309
Федун, вроде бы как, не из тех, кто убивает баблом. Ну, а при прочих равных выбор очевиден, и это точно не Спартак.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500524309
По моим данным в 24 играх 15 голов и 7 передач.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500524958
Фифти-фивти.
Ответить
Svoysvoemubrat
1500525210
А вдруг?
Ответить
SPARTAK 85
1500532392
К большому соджалению если есть предложения от таких клубов как манчестер то вряд ли выбор будет в пользу Спартака.
Ответить
OfaZavr
1500535588
Да ну не очень вериться.
Ответить
Pablo845
1500543443
СВЕЖО ПРЕДАНИЕ, ДА ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ!
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