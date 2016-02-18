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Хекинг: «Сами позволили «Генту» вернуться в игру»

18 февраля 2016, 06:14

Главный тренер "Вольфсбурга" Дитер Хекинг считает, что его команда достигла в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Гентом" (3:2) отличного результата, но расслабляться перед ответной игрой не стоит.

"Победа порадовала, это очень успешный результат. Мы великолепно играли на протяжении 80 минут. К сожалению, Макс Крузе упустил момент, и мы не смогли забить четвертый мяч. После этого эпизода мы увидели, что команда сейчас не так стабильна, как раньше. Во многом потому, что нам не хватало нескольких игроков.

Считаю, что в эпизоде с первым пропущенным голом мы могли лучше сыграть в обороне. Как, впрочем, и со вторым. Дали сопернику забить очень уж легкий мяч. Мы сами позволили "Генту" вернуться в игру. Тем не менее мы выиграли гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов и получили преимущество перед домашней игрой.

Вчера я говорил о том, что мы хотим увезти домой хороший результат, поэтому победа в гостях, конечно, очень радует. При этом мы понимаем, что в Вольфсбурге не должны допускать никаких ошибок, иначе "Гент" непременно за них накажет. Сегодня они это продемонстрировали. Мы добились хорошего результата, но через три недели надо сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Мы должны воспользоваться таким хорошим раскладом.

Юлиан Дракслер сегодня был великолепен и забил два классных гола. В случае с первым все было сделано как по нотам. Он разыграл отличную комбинацию с Виейриньей, вышел на ударную позицию и забил. Второй мяч тоже наглядно продемонстрировал его класс. Дубль придаст ему еще больше уверенности и добавит вистов. Теперь нас ждет следующий матч, в котором игрокам предстоит все доказывать заново", - заявил после матча Хекинг.

Напомним, что ответная встреча состоится в Германии во вторник, 8 марта.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Вольфсбург Гент Крузе Макс Виейринья Дракслер Юлиан Хекинг Дитер
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