Крузе попросил руководство «Вольфсбурга» продать его

Нападающий «Вольфсбурга» Макс Крузе принял решение покинуть команду. Он решил сменить не только клубную принадлежность, но и чемпионат в целом.

«Крузе сказал, что хочет покинуть «Вольфсбург» и попросил нас найти решение по этому вопросу, – заявил спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс.

В прошедшем сезоне Крузе провел в составе «Вольфсбурга» 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов