Крузе: «И все же мы выиграли группу»

Форвард сборной Германии Макс Крузе считает, что последний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2016 не совсем удался его команде.

«Все выглядело плохо, особенно когда соперник сравнял счет. У сборной Грузии было пару замечательных моментов. Понимаем, что это был не лучший наш матч. И все же мы выиграли группу. К финальному турниру мы вернемся на свой настоящий уровень», – сказал Крузе.

Напомним, что в последнем матче отборочного цикла Евро-2016 сборная Германии встречалась с Грузией (2:1).