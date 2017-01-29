Крузе: «Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка»

Нападающий «Вердера» Макс Крузе пообщался с журналистами после матча 18-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:2). Футболист отметил, что его команда довольно неплохо выглядела во втором тайме.

Напомним, что оба свои мяча мюнхенцы забили в первой половине встречи.

«Фрайбург» на прошлой неделе показал, что против «Баварии» можно играть. С той игрой, что мы показывали во втором тайме, все возможно. Мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно. Если ты хочешь набрать очки против «Баварии», то должен играть хорошо на протяжении всех 90 минут. Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка», – сказал форвард.