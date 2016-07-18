Крузе отказался от перехода в «Галатасарай» из-за военного переворота

Нападающий «Вольфсбурга» Макс Крузе отказался от перехода в турецкий «Галатасарай». Еще в среду и четверг 28-летний футболист вел переговоры со стамбульским клубом. Они были завершены сразу после того, как в Турции произошла попытка военного переворота. Это послужило отказом футболиста от данного продолжения карьеры. Сейчас Крузе рассматривает вариант переезда в английскую Премьер-лигу или МЛС.

Напомним, что футболист перешел в «Вольфсбург» из менхенгладбахской «Боруссии» прошлым летом за 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. Ранее Крузе попросил руководство «Вольфсбурга» продать его.