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    Крузе попросил руководство «Вольфсбурга» продать его

    Нападающий «Вольфсбурга» Макс Крузе принял решение покинуть команду. Он решил сменить не только клубную принадлежность, но и чемпионат в целом.

    «Крузе сказал, что хочет покинуть «Вольфсбург» и попросил нас найти решение по этому вопросу, – заявил спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс.

    В прошедшем сезоне Крузе провел в составе «Вольфсбурга» 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

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    Источник: Kicker.de

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    17.06.2016 08:42
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