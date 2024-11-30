Футболиста «Баварии» задержали пьяного за рулем

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис был задержан полицией в ночь с четверга на пятницу.

Футболист находился за рулем Lamborghini, когда его остановили полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов почувствовали запах спиртного и забрали канадца в участок.

Там Дэвис сдал тесты. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,6 промилле. Ему грозит временный запрет на вождение и штраф в размере 500 евро.

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