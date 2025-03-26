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  • Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон

Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон

Сегодня, 12:29
1

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис получил травму в матче за 3-е место Лиги наций КОНКАКАФ с США (2:1). Он покинул поле на 12-й минуте встречи, изначально сообщалось, что у Альфонсо поврежден голеностоп.

«Бавария» сообщила, что у Дэвиса диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена – защитник будет прооперирован сегодня.

Журналист Фабрицио Романо отметил, что сезон для Дэвиса окончен – его восстановление займет около 6 месяцев.

  • 24-летний Дэвис провел в этом сезоне 31 матч за «Баварию», забил 3 гола, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Канада Дэвис Альфонсо
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Комментарии (1)
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JIEGEHDA
1742987706
Жесть . Продлили его с трудом накинули огромную ЗП а теперь кресты причем колена . С его то скоростью . Если переборщить то опять и опять получать эту травму
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