Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис получил травму в матче за 3-е место Лиги наций КОНКАКАФ с США (2:1). Он покинул поле на 12-й минуте встречи, изначально сообщалось, что у Альфонсо поврежден голеностоп.

«Бавария» сообщила, что у Дэвиса диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена – защитник будет прооперирован сегодня.

Журналист Фабрицио Романо отметил, что сезон для Дэвиса окончен – его восстановление займет около 6 месяцев.