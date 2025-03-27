Тренера сборной Канады обвинили в разрыве крестов у Дэвиса: «Он оказывал давление»

Недал Хуосе, агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, считает, что главный тренер сборной Канады Джесси Марш виновен в травме футболиста.

«Я крайне разочарован. Дэвис не был полностью готов после матча с Мексикой. Планировалось, что он не выйдет в стартовом составе против США.

Но тренер оказывал давление. Он хотел, чтобы Дэвис играл с первых минут. Альфонсо не тот человек, который в такой момент ответит отказом. Он сыграл – и вот чем все закончилось», – заявил агент.