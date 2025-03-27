Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Тренера сборной Канады обвинили в разрыве крестов у Дэвиса: «Он оказывал давление»

Тренера сборной Канады обвинили в разрыве крестов у Дэвиса: «Он оказывал давление»

Сегодня, 00:58

Недал Хуосе, агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, считает, что главный тренер сборной Канады Джесси Марш виновен в травме футболиста.

«Я крайне разочарован. Дэвис не был полностью готов после матча с Мексикой. Планировалось, что он не выйдет в стартовом составе против США.

Но тренер оказывал давление. Он хотел, чтобы Дэвис играл с первых минут. Альфонсо не тот человек, который в такой момент ответит отказом. Он сыграл – и вот чем все закончилось», – заявил агент.

  • У Дэвиса диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.
  • Он уже перенес операцию и пропустит не менее 6 месяцев.

Еще по теме:
«Бавария» лишилась двух основных защитников во время паузы на матчи сборных
Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон 2
«Бавария» продлила контракт с Дэвисом, который был близок к уходу в «Реал»
Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Бавария США Канада Дэвис Альфонсо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Зобнин раскрыл состав капитанского совета «Спартака»
01:04
Орлов – Глушенкову: «Парень, если ты не хочешь играть в «Зените» – уходи»
00:46
1
Головин – самый высокооплачиваемый игрок «Монако»
00:30
Кокорин: «Если подрался с чиновником – ты вообще топ в российской тюрьме»
00:12
1
Погребняк высказался о спорах вокруг судейства в матче «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 23:43
3
Названы самые высокооплачиваемые футболисты Примеры
Вчера, 23:01
В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России
Вчера, 22:55
2
Реакция Комличенко на новость о скором снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:47
Федотов объяснил, почему ЭСК РФС проигнорировал запрос «Зенита» разобрать желтые карточки трем игрокам «Спартака»
Вчера, 22:39
13
Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
Вчера, 22:17
Все новости
Все новости
Тренера сборной Канады обвинили в разрыве крестов у Дэвиса: «Он оказывал давление»
00:58
Okko купил права на показ Бундеслиги после отказа «Матч ТВ»
Вчера, 19:43
4
«Матч ТВ» летом откажется от показа Бундеслиги
Вчера, 16:21
2
«Бавария» лишилась двух основных защитников во время паузы на матчи сборных
Вчера, 15:35
Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон
Вчера, 12:29
2
Кейн недоволен безразличностью к его голевым показателям
22 марта
«Бавария» нашла дублера для Кейна
22 марта
Хаби Алонсо может остаться в «Байере», несмотря на интерес «Реала»
21 марта
В Германии ограбили дом экс-динамовца Кураньи
19 марта
1
Зимний новичок «Байера» выбыл до конца сезона
19 марта
Бундеслига. «Бавария» сыграла винчью с «Унионом» в гостях (1:1)
15 марта
1
Фото«Бавария» продлила контракт с Киммихом
13 марта
2
Игрок «Байера» хочет перейти в «Реал» или «Барселону»
11 марта
1
Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения
8 марта
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
7 марта
«Бавария» выбирает между двумя нападающими
7 марта
В Германии раскрыли, где продолжит карьеру Киммих
6 марта
1
Два немецких клуба заинтересованы в аренде Гюлера и Эндрика из «Реала»
6 марта
Кейн обновил собственный бомбардирский рекорд
6 марта
«ПСЖ» сделал предложение 8-кратному чемпиону Германии
5 марта
«Бавария» ухудшила условия для Киммиха
3 марта
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу в Штутгарте (3:1)
1 марта
«Бавария» отозвала предложение Киммиху о новом контракте – за ситуацией следят три топ-клуба Европы
27 февраля
Компани продолжит тренировать «Баварию», но при одном условии
26 февраля
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (4:0)
23 февраля
Гросс из «Боруссии» повторил в Бундеслиге достижение экс-зенитовца
23 февраля
Бундеслига. «Боруссия» смяла «Унион» (6:0), у Гирасси покер, у Гросса 4 ассиста
22 февраля
Тренер «Хоффенхайма» объяснил речь в раздевалке с дилдо в руке
21 февраля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 