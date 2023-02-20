«Химки» и «Торпедо» отказались подписывать экс-форварда сборной Германии

Немецкий нападающий Макс Крузе был готов усилить одну из команд РПЛ.
Услуги 34-летнего футболиста предлагались «Химкам» и «Торпедо», но те ответили отказом.
Российские клубы не стали подписывать экс-форварда сборной Германии из-за его возраста и характера.
- Крузе с ноября находится в статусе свободного агента.
- В течение карьеры он выступал за «Фенербахче» и ряд клубов Бундеслиги.
- В составе сборной Германии игрок забил 4 гола в 14 матчах.
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Источник: Metaratings