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    «Химки» и «Торпедо» отказались подписывать экс-форварда сборной Германии

    Немецкий нападающий Макс Крузе был готов усилить одну из команд РПЛ.

    Услуги 34-летнего футболиста предлагались «Химкам» и «Торпедо», но те ответили отказом.

    Российские клубы не стали подписывать экс-форварда сборной Германии из-за его возраста и характера.

    • Крузе с ноября находится в статусе свободного агента.
    • В течение карьеры он выступал за «Фенербахче» и ряд клубов Бундеслиги.
    • В составе сборной Германии игрок забил 4 гола в 14 матчах.

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    Источник: Metaratings

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