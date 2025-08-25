Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи

Молодежная сборная России дважды сыграет с командой Саудовской Аравии U-23.

Матчи пройдут 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина».

На сбор российской молодежки тренерский штаб вызвал 38 футболистов:

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Михаил Цулая («Арсенал Тула»), Даниил Веселов («Локомотив»);

Защитники: Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба – «Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Кирш («Черноморец»), Матвей Бардачев («Урал»), Иван Лепский («Крылья Советов»), Егор Погостнов («Локомотив»), Никита Лобов («Зенит»), Станислав Бессмертный («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»);

Полузащитники: Данила Годяев, Никита Салтыков (оба – «Локомотив»), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо»), Руслан Чобанов («Динамо Минск»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Шанталий («Ростов»), Даниил Зорин («Спартак»), Кирилл Столбов («Зенит»), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Илья Ишков («Урал»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Вадим Раков («Крылья Советов»);

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Константин Дорофеев («Атырау»), Александр Чупаев («Торпедо»), Антон Шамонин («Ростов»).