Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году

Стало известно о возможном допуске отдельных российских команд в соревнования ФИФА и УЕФА.

Это может произойти в следующем году. Ведутся консультации по поводу участия в международных турнирах молодежной и юношеских сборных России.

«В минувшую паузу на матчи национальных команд сборная России (игроки 2009 года рождения) провела два матча против команды Северной Македонии. Игры проходили в городе Струмица.

Выбор соперника был связан с тем, что УЕФА и ФИФА продолжают поиски возможностей для возвращения юношеских, а затем и молодeжной сборной России к официальным матчам.

Игры против команды Северной Македонии прошли без эксцессов, что может сыграть на руку нашей команде и помочь ей вернуться», – сообщил источник.