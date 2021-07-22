Саад Аль-Шехри
Тренер
|Имя
|Саад
|Фамилия
|Аль-Шехри
|Команда
|Саудовская Аравия (мол.)
|Гражданство
|Саудовская Аравия
|Дата рождения
|9 января 1980
|Имя
|Саад
|Фамилия
|Аль-Шехри
|Команда
|Саудовская Аравия (мол.)
|Гражданство
|Саудовская Аравия
|Дата рождения
|9 января 1980
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Саудовская Аравия (мол.)
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Матч
|22.07.2021
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|2 : 1
|Саудовская Аравия (мол.)
|25.07.2021
|Саудовская Аравия (мол.)
|2 : 3
|Германия (мол.)
|28.07.2021
|Саудовская Аравия (мол.)
|1 : 3
|Бразилия (мол.)