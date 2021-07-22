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    Саад Аль-Шехри

    Тренер
    Имя Саад
    Фамилия Аль-Шехри
    Команда Саудовская Аравия (мол.)
    Гражданство Саудовская Аравия
    Дата рождения 9 января 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Саудовская Аравия (мол.) 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Кот-д'Ивуар (мол.) 2 : 1 Саудовская Аравия (мол.)
    25.07.2021 Саудовская Аравия (мол.) 2 : 3 Германия (мол.)
    28.07.2021 Саудовская Аравия (мол.) 1 : 3 Бразилия (мол.)
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