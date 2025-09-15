«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об участии Педро в молодежном чемпионате мира.

Турнир пройдет с 27 сентября по 20 октября в Чили.

Бразилия сыграет на групповом этапе с Мексикой, Марокко и Испанией.

Зенитовец Педро включен в состав сборной для подготовки к ЧМ.

«Молодежная сборная Бразилии, конечно, заинтересована в Педро. Но клубы не обязательно должны отпускать своих игроков на этот турнир.

Посмотрим, как на нем будут развиваться события. Если сборная Бразилии выйдет из группы и матчи плей‑офф совпадут с паузой на игры сборной, возможен вариант, при котором мы отпустим Педро в Чили уже на финальную часть.

На сегодня он никуда не уезжает. С тренерским штабом бразильской команды мы на связи, но у нас есть свои цели и задачи.

В прошлый раз мы отпустили Педро на чемпионат Южной Америки. Сейчас пока такой возможности нет. Сам игрок, конечно, тоже относится к ситуации с пониманием», – сказал Семак.