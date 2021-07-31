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Расписание матчей
Олимпиада
Бразилия (мол.) - Египет (мол)
Бразилия (мол.) - Египет (мол): обзор матча 31 июля 2021
Бразилия (мол.)
31.07.2021, суббота, 13:00
Олимпиада, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Египет (мол)
37'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия (мол.) - Египет (мол)
Замена
Г. Менино
️️️️
Ришарлисон
90'
+2
84'
Замена
N. Maher
️️️️
Т. Мохамед
Замена
Рейньер
️️️️
Клаудиньо
64'
Замена
Малком
️️️️
Антони
64'
62'
Замена
С. Мохсен
️️️️
А. Райан
62'
Замена
Э. Ашур
️️️️
К. Эль-Эраки
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Кунья
54'
42'
Желтая карточка
А. Тавфик
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
Ришарлисон
37'
Желтая карточка
Антони
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия (мол.)
1
Сантос
ВР
15
Нино
ЦЗ
0
Диего Карлос
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Клаудиньо
АП
19
Антони
ПВ
7
Матеус Кунья
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Египет (мол)
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
0
Усама Галаль
ЦЗ
0
Карим Эль-Эраки
ПЗ
14
Рамадан Собхи
ЦП
0
Амар Хамди
ПП
14
Акрам Тавфик
ЦФ
0
Ахмед Райан
ЦФ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Бразилия (мол.)
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
0
Паулиньо
ЛВ
2
Габриэль Менино
ЦП
0
Рейньер
АП
0
Малком
ПВ
Египет (мол)
24
Махмуд Гад
ВР
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
22
Nasser Maher
ЦП
9
Салах Мохсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сантос
15
Нино
0
Карлос
6
Арана
13
Алвес
18
Луис
8
Гимарайнс
20
Клаудиньо
19
Антони
9
Ришарлисон
7
Кунья
3-2-2-3
1
Эль-Шенави
15
Хамди
6
Хегази
0
Галаль
0
Эль-Эраки
13
Фатух
0
Хамди
14
Собхи
29
Мохамед
0
Райан
14
Тавфик
9
Ришарлисон
2
Менино
2
Менино
9
Ришарлисон
20
Клаудиньо
0
Рейньер
0
Рейньер
20
Клаудиньо
7
Кунья
0
Паулиньо
0
Паулиньо
7
Кунья
19
Антони
0
Малком
0
Малком
19
Антони
0
Эль-Эраки
8
Ашур
8
Ашур
0
Эль-Эраки
29
Мохамед
22
22
29
Мохамед
0
Райан
9
Мохсен
9
Мохсен
0
Райан
Остались в запасе
Бразилия (мол.)
Египет (мол)
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Андре Жардин
24
Махмуд Гад
ВР
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
Главный тренер
Шавки Гариб
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
Остались в запасе
24
Махмуд Гад
ВР
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
Главный тренер
Андре Жардин
Главный тренер
Шавки Гариб
Статистика матча Бразилия (мол.) - Египет (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бразилия (мол.)
Олимпиада, Финал
Бразилия (мол.)
2 : 1
07.08.2021
Испания (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
1 : 0
31.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
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