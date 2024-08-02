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Расписание матчей
Олимпиада
Египет (мол) - Парагвай (мол)
Египет (мол) - Парагвай (мол): обзор матча 02 августа 2024
Египет (мол)
02.08.2024, пятница, 20:00
Олимпиада, 1/4 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Парагвай (мол)
88'
И. Адель
71'
Д. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Египет (мол) - Парагвай (мол)
ГОЛ!
И. Адель
5:4
ГОЛ!
Ф. Бальбуэна
4:4
ГОЛ!
Х. Абдельмагид
4:3
ГОЛ!
M. Gómez
3:3
ГОЛ!
К. Эль-Дебес
3:2
ГОЛ!
В. Виера
2:2
ГОЛ!
М. Эль-Ненни
2:1
Пенальти не реализован!
M. Perez
ГОЛ!
А. Кука
1:1
ГОЛ!
Д. Гомес
0:1
Замена
К. Эль-Дебес
️️️️
Зизо
111'
100'
Желтая карточка
M. Perez
Желтая карточка
A. Atef
100'
90'
+6
Желтая карточка
В. Виера
ГОЛ! 1:1!
И. Адель
Пас отдал
Зизо
88'
85'
Желтая карточка
Ж. Флорес
Желтая карточка
Зизо
82'
78'
Замена
Ж. Флорес
️️️️
Х. Энкисо
Замена
A. Atef
️️️️
М. Шехата
78'
Замена
M. Saad
️️️️
М. Сабер
78'
Замена
B. Mazhar
️️️️
О. Файсал
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гомес
Пас отдал
Х. Энкисо
70'
Замена
А. Лусена
️️️️
А. Кантеро
Желтая карточка
А. Кука
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет (мол)
1
Хамза Алаа
ВР
2
Омар Файед
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
21
Махмуд Сабер
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
(К)
ЦП
25
Зизо
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Парагвай (мол)
1
Роберто Фернандес
ВР
0
A. Nunez
ЦЗ
0
Алексис Кантеро
ЦЗ
0
L. Rivas
ЦЗ
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
0
Marcos Gómez
ЦП
13
Вайлдер Виера
ЦП
8
Диего Гомес
(К)
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
0
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Хара Сагьер
Египет (мол)
0
Ali El Gabry
ВР
0
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
0
Mohamed Tarek
ЦЗ
0
Ahmed Atef
ЦП
0
Mostafa Saad
ЦП
0
Ziad Kamal
ЦП
0
Bilal Mazhar
ЦФ
Парагвай (мол)
0
Rodrigo Frutos
ВР
0
Жилберто Флорес
ЦЗ
0
F. J. Roman Torales
ЦЗ
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
16
Анхель Лусена
ЦП
0
Marcelo Fernandez
ЦП
0
K. Parzajuk
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алаа
2
Файед
4
Абдельмагид
24
Эид
15
Кука
21
Сабер
15
Шехата
17
Эль-Ненни
20
Адель
25
Зизо
7
Файсал
3-2-3-1-1
1
Фернандес
0
13
Де Хесус
5
Бальбуэна
0
0
Кантеро
0
13
Виера
8
Гомес
19
Энкисо
0
25
Зизо
0
Эль-Дебес
0
Эль-Дебес
25
Зизо
15
Шехата
0
0
15
Шехата
21
Сабер
0
0
21
Сабер
7
Файсал
0
0
7
Файсал
19
Энкисо
0
Флорес
0
Флорес
19
Энкисо
0
Кантеро
16
Лусена
16
Лусена
0
Кантеро
Остались в запасе
Египет (мол)
Парагвай (мол)
0
Ali El Gabry
ВР
0
Mohamed Tarek
ЦЗ
0
Ziad Kamal
ЦП
Главный тренер
Рожерио Микале
0
Rodrigo Frutos
ВР
0
F. J. Roman Torales
ЦЗ
0
Marcelo Fernandez
ЦП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
0
K. Parzajuk
ЦФ
Главный тренер
Карлос Хара Сагьер
Остались в запасе
0
Ali El Gabry
ВР
0
Mohamed Tarek
ЦЗ
0
Ziad Kamal
ЦП
Остались в запасе
0
Rodrigo Frutos
ВР
0
F. J. Roman Torales
ЦЗ
0
Marcelo Fernandez
ЦП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
0
K. Parzajuk
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Главный тренер
Карлос Хара Сагьер
Статистика матча Египет (мол) - Парагвай (мол)
3
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
16
13
Офсайды
1
2
Количество передач
661
456
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Парагвай (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Парагвай (мол)
1 : 0
30.07.2024
Мали (мол)
Олимпиада, 2 тур
Израиль (мол)
2 : 4
27.07.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
5 : 0
24.07.2024
Парагвай (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Велодром
Новости команд
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Египет (мол)
Парагвай (мол)
Стало известно, когда Россия может сыграть с Парагваем
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6
Салах смотрел матч с участием юношеской сборной России
2024.10.09 22:50
1
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2024.08.06 01:00
3
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