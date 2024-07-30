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Расписание матчей
Олимпиада
Испания (мол) - Египет (мол)
Испания (мол) - Египет (мол): обзор матча 30 июля 2024
Испания (мол)
30.07.2024, вторник, 16:00
Олимпиада, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Египет (мол)
90'
С. Омородион
40'
И. Адель
62'
И. Адель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания (мол) - Египет (мол)
90'
+7
Замена
Z. Kamal
️️️️
А. Эид
ГОЛ! 1:2!
С. Омородион
Пас отдал
С. Камельо
90'
80'
Замена
B. Mazhar
️️️️
О. Файсал
79'
Замена
A. Atef
️️️️
М. Шехата
Замена
Х. Миранда
️️️️
М. Гутьеррес
69'
69'
Замена
M. Tarek
️️️️
О. Файед
Замена
Ф. Лопес
️️️️
А. Бернабе
63'
Замена
П. Барриос
️️️️
Б. Турриэнтес
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
И. Адель
Замена
С. Гомес
️️️️
А. Орос
46'
Замена
Х. Санчес
️️️️
М. Пубиль
46'
46'
Замена
М. Сабер
️️️️
К. Эль-Дебес
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Адель
Пас отдал
Зизо
6'
Желтая карточка
А. Эид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания (мол)
0
Алехандро Итурбе
ВР
0
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
2
Кристиан Москера
ЦЗ
0
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
21
Беньят Турриэнтес
ЦП
0
Адриан Бернабе
ЦП
0
Аймар Орос
ЦП
0
Серхио Камельо
(К)
ЦФ
0
Диего Лопес
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
Египет (мол)
1
Хамза Алаа
ВР
0
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
2
Омар Файед
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ЦЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
15
Мохамед Шехата
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
(К)
ЦП
25
Зизо
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Испания (мол)
0
Арнау Тенас
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
0
Хуанлу Санчес
ЦП
16
Пабло Барриос
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
Египет (мол)
0
Ali El Gabry
ВР
0
Mohamed Tarek
ЦЗ
0
Ahmed Atef
ЦП
0
Mostafa Saad
ЦП
0
Ziad Kamal
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
0
Bilal Mazhar
ЦФ
4-3-3
0
Итурбе
0
Гутьеррес
2
Москера
0
Пачеко
2
Пубиль
21
Турриэнтес
0
Бернабе
0
Орос
3
Омородион
0
Лопес
0
Камельо
4-1-2-2-1
1
Алаа
2
Файед
4
Абдельмагид
24
Эид
0
Эль-Дебес
15
Кука
15
Шехата
17
Эль-Ненни
25
Зизо
20
Адель
7
Файсал
0
Гутьеррес
12
Миранда
12
Миранда
0
Гутьеррес
0
Орос
17
Гомес
17
Гомес
0
Орос
2
Пубиль
0
Санчес
0
Санчес
2
Пубиль
21
Турриэнтес
16
Барриос
16
Барриос
21
Турриэнтес
0
Бернабе
9
Лопес
9
Лопес
0
Бернабе
2
Файед
0
0
2
Файед
15
Шехата
0
0
15
Шехата
24
Эид
0
0
24
Эид
0
Эль-Дебес
21
Сабер
21
Сабер
0
Эль-Дебес
7
Файсал
0
0
7
Файсал
Остались в запасе
Испания (мол)
Египет (мол)
0
Арнау Тенас
ВР
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
0
Ali El Gabry
ВР
0
Mostafa Saad
ЦП
Главный тренер
Рожерио Микале
Остались в запасе
0
Арнау Тенас
ВР
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
0
Ali El Gabry
ВР
0
Mostafa Saad
ЦП
Главный тренер
Рожерио Микале
Статистика матча Испания (мол) - Египет (мол)
1
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
6
Офсайды
1
4
Количество передач
606
384
Сейвы
8
4
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дрю Фишер
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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