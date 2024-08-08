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Расписание матчей
Олимпиада
Египет (мол) - Марокко (мол)
Египет (мол) - Марокко (мол): обзор матча 08 августа 2024
Египет (мол)
08.08.2024, четверг, 18:00
Олимпиада, Матч за 3-е место
0 : 6
Завершен
Марокко (мол)
23'
Э. Абде
26'
С. Рахими
51'
Б. Эль-Ханнус
64'
С. Рахими
73'
A. Nakach
87'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Египет (мол) - Марокко (мол)
87'
ГОЛ! 0:6!
А. Хакими
Замена
B. Mazhar
️️️️
О. Файсал
86'
81'
Замена
A. Tahif
️️️️
A. Nakach
77'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
Б. Эль-Ханнус
77'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Э. Абде
77'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
А. Ричардсон
73'
ГОЛ! 0:5!
A. Nakach
Пас отдал
С. Рахими
64'
ГОЛ! 0:4!
С. Рахими
Пас отдал
И. Акомах
63'
Замена
Я. Кехта
️️️️
У. Таргаллин
61'
Желтая карточка
А. Хакими
Замена
Z. Kamal
️️️️
М. Сабер
56'
51'
ГОЛ! 0:3!
Б. Эль-Ханнус
Пас отдал
Э. Абде
Желтая карточка
A. Atef
50'
Замена
A. Atef
️️️️
К. Эль-Дебес
46'
Желтая карточка
И. Адель
31'
26'
ГОЛ! 0:2!
С. Рахими
Пас отдал
Э. Абде
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Абде
Пас отдал
З. Эль Уахди
Замена
M. Saad
️️️️
Зизо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет (мол)
1
Хамза Алаа
ВР
0
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
0
Mohamed Tarek
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
15
Мохамед Шехата
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
(К)
ЦП
25
Зизо
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Марокко (мол)
12
Мунир Моанд
ВР
0
Akram Nakach
ЦЗ
0
Мехди Букамир
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
24
Амир Ричардсон
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Египет (мол)
0
Ali El Gabry
ВР
2
Омар Файед
ЦЗ
0
Mohamed Hamdi
ЦЗ
0
Ahmed Atef
ЦП
0
Ziad Kamal
ЦП
0
Mostafa Saad
ЦП
0
Bilal Mazhar
ЦФ
Марокко (мол)
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Haytam Manaout
ЦЗ
0
Adil Tahif
ЦЗ
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
0
Яссин Кехта
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
0
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алаа
0
Эль-Дебес
4
Абдельмагид
0
15
Кука
15
Шехата
21
Сабер
17
Эль-Ненни
20
Адель
25
Зизо
7
Файсал
4-2-3-1
12
Моанд
2
Хакими
0
Букамир
13
Эль Уахди
0
24
Ричардсон
18
Таргаллин
7
Акомах
23
Эль-Ханнус
9
Рахими
17
Эз Абде
0
Эль-Дебес
0
0
0
Эль-Дебес
21
Сабер
0
0
21
Сабер
25
Зизо
0
0
25
Зизо
7
Файсал
0
0
7
Файсал
0
0
0
0
17
Эз Абде
0
Бушуари
0
Бушуари
17
Эз Абде
18
Таргаллин
0
Кехта
0
Кехта
18
Таргаллин
24
Ричардсон
13
Бен-Сегир
13
Бен-Сегир
24
Ричардсон
23
Эль-Ханнус
0
Маухуб
0
Маухуб
23
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Египет (мол)
Марокко (мол)
0
Ali El Gabry
ВР
2
Омар Файед
ЦЗ
0
Mohamed Hamdi
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Микале
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Haytam Manaout
ЦЗ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Остались в запасе
0
Ali El Gabry
ВР
2
Омар Файед
ЦЗ
0
Mohamed Hamdi
ЦЗ
Остались в запасе
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Haytam Manaout
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Микале
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Статистика матча Египет (мол) - Марокко (мол)
2
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
422
379
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Марокко (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Марокко (мол)
1 : 2
05.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Украина (мол)
2 : 1
27.07.2024
Марокко (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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