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Расписание матчей
Олимпиада
Марокко (мол) - США (мол)
Марокко (мол) - США (мол): обзор матча 02 августа 2024
Марокко (мол)
02.08.2024, пятница, 16:00
Олимпиада, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
США (мол)
29'
С. Рахими (П)
63'
И. Акомах
70'
А. Хакими
90+1'
Э. Маухуб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко (мол) - США (мол)
Замена
A. Nakach
️️️️
И. Акомах
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Э. Маухуб
90'
+1
Замена
Б. Бушуари
️️️️
А. Ричардсон
81'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
С. Рахими
80'
Замена
Я. Кехта
️️️️
У. Таргаллин
80'
80'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
П. Ааронсон
80'
Замена
К. Уайли
️️️️
Д. Толкин
75'
Желтая карточка
П. Ааронсон
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
Э. Абде
73'
71'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Д. МакГлинн
ГОЛ! 3:0!
А. Хакими
70'
66'
Замена
Д. Макгуайр
️️️️
Д. Михайлович
66'
Замена
Т. Бут
️️️️
Г. Йоу
ГОЛ! 2:0!
И. Акомах
Пас отдал
Э. Абде
63'
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рахими
29'
15'
Желтая карточка
Д. МакГлинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко (мол)
12
Мунир Моанд
ВР
13
Закария Эль Уахди
ЦЗ
0
Мехди Букамир
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
США (мол)
27
Патрик Шульте
ВР
3
Джон Толкин
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
19
Натан Харриел
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
0
Гриффин Йоу
ЛВ
16
Джек МакГлинн
ЦП
6
Таннер Тессманн
(К)
ЦП
0
Джордже Михайлович
АП
21
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Марко Митрович
Марокко (мол)
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Adil Tahif
ЦЗ
0
Akram Nakach
ЦЗ
0
Яссин Кехта
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
0
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
США (мол)
5
Калеб Уайли
ЛЗ
0
Maximilian Dietz
ЦП
0
Тэйлор Бут
ЦП
6
Бенжа Кремаски
ЦП
0
Габриэль Слонина
ЦФ
0
Джош Атенсио
ЦФ
0
Данкан Макгуайр
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Моанд
13
Эль Уахди
0
Букамир
2
Хакими
16
Эль-Аззузи
18
Таргаллин
24
Ричардсон
17
Эз Абде
23
Эль-Ханнус
7
Акомах
9
Рахими
4-3-3
27
Шульте
19
Харриел
12
Робинсон
3
Циммерман
3
Толкин
16
МакГлинн
6
Тессманн
0
Паредес
0
Михайлович
21
Ааронсон
0
Йоу
7
Акомах
0
0
7
Акомах
18
Таргаллин
0
Кехта
0
Кехта
18
Таргаллин
24
Ричардсон
0
Бушуари
0
Бушуари
24
Ричардсон
17
Эз Абде
13
Бен-Сегир
13
Бен-Сегир
17
Эз Абде
9
Рахими
0
Маухуб
0
Маухуб
9
Рахими
3
Толкин
5
Уайли
5
Уайли
3
Толкин
0
Йоу
0
Бут
0
Бут
0
Йоу
21
Ааронсон
6
Кремаски
6
Кремаски
21
Ааронсон
16
МакГлинн
0
Атенсио
0
Атенсио
16
МакГлинн
0
Михайлович
0
Макгуайр
0
Макгуайр
0
Михайлович
Остались в запасе
Марокко (мол)
США (мол)
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Adil Tahif
ЦЗ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
0
Maximilian Dietz
ЦП
0
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Марко Митрович
Остались в запасе
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Adil Tahif
ЦЗ
Остались в запасе
0
Maximilian Dietz
ЦП
0
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Главный тренер
Марко Митрович
Статистика матча Марокко (мол) - США (мол)
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
17
Офсайды
0
1
Количество передач
470
410
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Марокко (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Марокко (мол)
1 : 2
05.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Украина (мол)
2 : 1
27.07.2024
Марокко (мол)
США (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
США (мол)
3 : 0
30.07.2024
Гвинея (мол)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
1 : 4
27.07.2024
США (мол)
Олимпиада, 1 тур
Франция (мол)
3 : 0
24.07.2024
США (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
Марокко (мол)
США (мол)
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2024.08.05 21:09
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2024.08.03 00:12
15
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2024.07.31 00:22
6
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2024.07.30 22:10
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2024.07.30 20:08
Определился первый финалист Олимпийского футбольного турнира
2024.08.05 21:09
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Украина вылетела, уступив Аргентине; Марокко пробился в 1/4 финала
2024.07.30 20:08
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2024.07.27 20:54
9
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Франция и США вышли в 1/4 финала после разгромных побед
2024.07.30 22:10
Олимпиада-2024. Гол и ассист Ляказетта помогли Франции разгромить сборную США (3:0)
2024.07.25 00:00
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