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Расписание матчей
Олимпиада
Франция (мол) - США (мол)
Франция (мол) - США (мол): обзор матча 24 июля 2024
Франция (мол)
24.07.2024, среда, 22:00
Олимпиада, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
США (мол)
61'
А. Ляказетт
69'
М. Олисе
85'
Л. Баде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция (мол) - США (мол)
87'
Замена
К. Уайли
️️️️
Д. Макгуайр
Замена
С. Магасса
️️️️
К. Коне
86'
ГОЛ! 3:0!
Л. Баде
Пас отдал
Ж. Шотар
85'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
М. Олисе
82'
76'
Замена
Т. Бут
️️️️
К. Паредес
76'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Д. Михайлович
76'
Замена
Г. Йоу
️️️️
П. Ааронсон
70'
Замена
M. Dietz
️️️️
Д. Бусио
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Ж. Матета
70'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Э. Мийо
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Олисе
Пас отдал
А. Ляказетт
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Коне
61'
37'
Желтая карточка
К. Паредес
Желтая карточка
К. Сильдийя
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция (мол)
1
Гийом Ресте
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
5
Кастелло Люкеба
ЦЗ
0
Жорис Шотар
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
0
Энцо Мийо
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
0
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
0
Кильянн Сильдийя
ЦФ
США (мол)
27
Патрик Шульте
ВР
3
Джон Толкин
ЛЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
19
Натан Харриел
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
14
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
(К)
ЦП
0
Джордже Михайлович
АП
21
Пакстен Ааронсон
АП
0
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Марко Митрович
Франция (мол)
0
Obed Nkambadio
ВР
0
Брэдли Локо
ЛЗ
0
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
20
Дезире Дуэ
АП
7
Райан Шерки
АП
0
Арно Калимуэндо
ЦФ
США (мол)
5
Калеб Уайли
ЛЗ
0
Гриффин Йоу
ЛВ
0
Maximilian Dietz
ЦП
0
Тэйлор Бут
ЦП
6
Бенжа Кремаски
ЦП
16
Джек МакГлинн
ЦП
0
Габриэль Слонина
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Ресте
3
Трюффер
5
Люкеба
4
Баде
0
Шотар
8
Коне
0
Мийо
11
Олисе
0
Сильдийя
0
Ляказетт
22
Матета
4-3-2-1
27
Шульте
19
Харриел
3
Циммерман
12
Робинсон
3
Толкин
14
Бусио
6
Тессманн
0
Паредес
0
Михайлович
21
Ааронсон
0
Макгуайр
8
Коне
0
Магасса
0
Магасса
8
Коне
0
Мийо
18
Аклиуш
18
Аклиуш
0
Мийо
11
Олисе
20
Дуэ
20
Дуэ
11
Олисе
22
Матета
0
Калимуэндо
0
Калимуэндо
22
Матета
0
Макгуайр
5
Уайли
5
Уайли
0
Макгуайр
14
Бусио
0
0
14
Бусио
0
Паредес
0
Бут
0
Бут
0
Паредес
0
Михайлович
16
МакГлинн
16
МакГлинн
0
Михайлович
21
Ааронсон
0
Йоу
0
Йоу
21
Ааронсон
Остались в запасе
Франция (мол)
США (мол)
0
Obed Nkambadio
ВР
0
Брэдли Локо
ЛЗ
7
Райан Шерки
АП
6
Бенжа Кремаски
ЦП
0
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Марко Митрович
Остались в запасе
0
Obed Nkambadio
ВР
0
Брэдли Локо
ЛЗ
7
Райан Шерки
АП
Остались в запасе
6
Бенжа Кремаски
ЦП
0
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Марко Митрович
Статистика матча Франция (мол) - США (мол)
1
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
18
10
Офсайды
1
4
Количество передач
479
431
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
США (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
США (мол)
3 : 0
30.07.2024
Гвинея (мол)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
1 : 4
27.07.2024
США (мол)
Олимпиада, 1 тур
Франция (мол)
3 : 0
24.07.2024
США (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Велодром
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