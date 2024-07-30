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Расписание матчей
Олимпиада
Марокко (мол) - Ирак (мол)
Марокко (мол) - Ирак (мол): обзор матча 30 июля 2024
Марокко (мол)
30.07.2024, вторник, 18:00
Олимпиада, группа B, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ирак (мол)
19'
А. Ричардсон
28'
С. Рахими
36'
Э. Абде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко (мол) - Ирак (мол)
Замена
A. Tahif
️️️️
У. Эль-Аззузи
85'
79'
Замена
Х. Али
️️️️
М. Садун
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
И. Акомах
67'
Замена
Я. Кехта
️️️️
У. Таргаллин
62'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
А. Ричардсон
62'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
С. Рахими
62'
46'
Замена
J. Al Imam
️️️️
M. Mohammed
ГОЛ! 3:0!
Э. Абде
Пас отдал
У. Таргаллин
36'
31'
Замена
N. Mohammed
️️️️
K. Saad
30'
Желтая карточка
А. Хасан
ГОЛ! 2:0!
С. Рахими
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Ричардсон
Пас отдал
А. Хакими
19'
9'
Желтая карточка
К. Аль-Мухтар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко (мол)
12
Мунир Моанд
ВР
13
Закария Эль Уахди
ЦЗ
0
Мехди Букамир
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Ирак (мол)
22
Hussein Hassan
ВР
0
Hussein Amer Ojaimi
ЦЗ
4
Саад Натик
(К)
ЦЗ
15
Ахмед Хасан
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
0
Каррар Аль-Мухтар
ЦП
0
Karrar Saad
ЦП
0
Muntadher Mohammed
ЦП
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Радхи Шенаишил
Марокко (мол)
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Akram Nakach
ЦЗ
0
Adil Tahif
ЦЗ
0
Яссин Кехта
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
0
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Ирак (мол)
22
Kumel Al Rekabe
ВР
0
Josef Al Imam
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
0
Nihad Mohammed
ЦП
0
Muntadher Abdulameer
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
0
Hussain Abdulla
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Моанд
13
Эль Уахди
0
Букамир
2
Хакими
16
Эль-Аззузи
24
Ричардсон
18
Таргаллин
9
Рахими
23
Эль-Ханнус
7
Акомах
17
Эз Абде
4-3-2-1
22
4
Натик
15
Хасан
25
Садун
0
0
Аль-Мухтар
0
0
7
Амин
8
Байеш
18
Хуссейн
16
Эль-Аззузи
0
0
16
Эль-Аззузи
18
Таргаллин
0
Кехта
0
Кехта
18
Таргаллин
24
Ричардсон
0
Бушуари
0
Бушуари
24
Ричардсон
7
Акомах
13
Бен-Сегир
13
Бен-Сегир
7
Акомах
9
Рахими
0
Маухуб
0
Маухуб
9
Рахими
0
0
0
0
25
Садун
3
Али
3
Али
25
Садун
0
0
0
0
Остались в запасе
Марокко (мол)
Ирак (мол)
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Akram Nakach
ЦЗ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
22
Kumel Al Rekabe
ВР
0
Muntadher Abdulameer
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
0
Hussain Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Радхи Шенаишил
Остались в запасе
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Akram Nakach
ЦЗ
Остались в запасе
22
Kumel Al Rekabe
ВР
0
Muntadher Abdulameer
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
0
Hussain Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Главный тренер
Радхи Шенаишил
Статистика матча Марокко (мол) - Ирак (мол)
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
17
Количество передач
697
224
Сейвы
2
1
Точность передач %
92
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Марокко (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Марокко (мол)
1 : 2
05.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Украина (мол)
2 : 1
27.07.2024
Марокко (мол)
Ирак (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Ирак (мол)
2 : 1
24.07.2024
Украина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
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Марокко (мол)
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2024.07.30 20:08
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2024.07.27 20:54
9
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2024.08.05 21:09
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
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2024.07.31 00:22
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2024.07.30 20:08
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