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    Радхи Шенаишил

    Тренер
    Имя Радхи
    Фамилия Шенаишил
    Команда Ирак
    Гражданство Ирак
    Дата рождения 11 августа 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирак 5 1 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.03.2022 Ирак 3 : 1 Замбия
    09.11.2022 Мексика 4 : 0 Ирак
    17.11.2022 Ирак 0 : 0 Коста-Рика
    12.11.2022 Эквадор 0 : 0 Ирак
    15.11.2022 Ирак 0 : 0 Бельгия
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