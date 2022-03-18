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    Радхи Шенаишил - статистика

    Тренер
    Имя Радхи
    Фамилия Шенаишил
    Гражданство Ирак
    Дата рождения 11 августа 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирак 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.03.2022 Ирак 3 : 1 Замбия
    09.11.2022 Мексика 4 : 0 Ирак
    12.11.2022 Эквадор 0 : 0 Ирак
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