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Расписание матчей
Олимпиада
Марокко (мол) - Испания (мол)
Марокко (мол) - Испания (мол): обзор матча 05 августа 2024
Марокко (мол)
05.08.2024, понедельник, 19:00
Олимпиада, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Испания (мол)
37'
С. Рахими (П)
66'
Ф. Лопес
85'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко (мол) - Испания (мол)
90'
+1
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Баэна
Замена
Э. Маухуб
️️️️
М. Букамир
88'
88'
Замена
С. Омородион
️️️️
Ф. Лопес
85'
ГОЛ! 1:2!
Х. Санчес
Пас отдал
Ф. Лопес
Желтая карточка
А. Ричардсон
76'
72'
Желтая карточка
А. Бернабе
67'
Желтая карточка
Ф. Лопес
66'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лопес
61'
Замена
Х. Санчес
️️️️
М. Пубиль
61'
Замена
А. Бернабе
️️️️
П. Барриос
61'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Х. Миранда
37'
Желтая карточка
А. Тенас
Желтая карточка
С. Рахими
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рахими
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко (мол)
12
Мунир Моанд
ВР
0
Мехди Букамир
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Испания (мол)
0
Арнау Тенас
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Фермин Лопес
ЦП
16
Пабло Барриос
ЦП
0
Аймар Орос
ЦП
9
Абель Руис
(К)
ЦФ
Марокко (мол)
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Adil Tahif
ЦЗ
0
Akram Nakach
ЦЗ
0
Яссин Кехта
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
0
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Испания (мол)
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
0
Хон Пачеко
ЦЗ
0
Хуанлу Санчес
ЦП
21
Беньят Турриэнтес
ЦП
0
Адриан Бернабе
ЦП
3
Саму Омородион
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Моанд
0
Букамир
13
Эль Уахди
2
Хакими
16
Эль-Аззузи
24
Ричардсон
18
Таргаллин
9
Рахими
13
Бен-Сегир
7
Акомах
17
Эз Абде
3-2-3-1-1
0
Тенас
12
Миранда
4
Гарсия
5
Кубарси
2
Пубиль
17
Гомес
9
Лопес
16
Барриос
0
Орос
15
Баэна
9
Руис
0
Букамир
0
Маухуб
0
Маухуб
0
Букамир
12
Миранда
0
Гутьеррес
0
Гутьеррес
12
Миранда
2
Пубиль
0
Санчес
0
Санчес
2
Пубиль
15
Баэна
21
Турриэнтес
21
Турриэнтес
15
Баэна
16
Барриос
0
Бернабе
0
Бернабе
16
Барриос
9
Лопес
3
Омородион
3
Омородион
9
Лопес
Остались в запасе
Марокко (мол)
Испания (мол)
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Adil Tahif
ЦЗ
0
Akram Nakach
ЦЗ
0
Яссин Кехта
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Тарик Сектиуи
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Хон Пачеко
ЦЗ
Остались в запасе
0
Rachid Ghanimi
ВР
0
Adil Tahif
ЦЗ
0
Akram Nakach
ЦЗ
0
Яссин Кехта
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Хон Пачеко
ЦЗ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Статистика матча Марокко (мол) - Испания (мол)
2
3
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
10
Количество передач
164
204
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Марокко (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Марокко (мол)
1 : 2
05.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Украина (мол)
2 : 1
27.07.2024
Марокко (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Велодром
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