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Расписание матчей
Олимпиада
Украина (мол) - Марокко (мол)
Украина (мол) - Марокко (мол): обзор матча 27 июля 2024
Украина (мол)
27.07.2024, суббота, 18:00
Олимпиада, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Марокко (мол)
22'
Д. Крыськив
90+8'
И. Краснопир
64'
С. Рахими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина (мол) - Марокко (мол)
ГОЛ! 2:1!
И. Краснопир
Пас отдал
О. Федор
90'
+8
Желтая карточка
А. Сыч
90'
87'
Замена
И. Акомах
️️️️
Э. Бен-Сегир
Желтая карточка
И. Крупский
79'
Замена
О. Федор
️️️️
Н. Михайленко
78'
Замена
А. Сыч
️️️️
А. Мартынюк
74'
74'
Замена
Я. Кехта
️️️️
М. Букамир
Желтая карточка
В. Рубчинский
72'
71'
Желтая карточка
А. Хакими
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Рахими
Замена
О. Очеретко
️️️️
М. Брагару
64'
Замена
М. Таловеров
️️️️
Д. Крыськив
64'
Замена
И. Краснопир
️️️️
Д. Сикан
64'
Красная карточка
В. Салюк
63'
Желтая карточка
М. Хлан
52'
37'
Желтая карточка
А. Ричардсон
Желтая карточка
Д. Сикан
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Крыськив
Пас отдал
М. Брагару
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина (мол)
0
Кирилл Фесюн
ВР
2
Александр Мартынюк
ЛЗ
0
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
0
Арсений Батагов
ОП
21
Николай Михайленко
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
0
Валентин Рубчинский
ЦП
20
Максим Хлан
АП
0
Максим Брагару
ПВ
14
Даниил Сикан
(К)
ЦФ
Марокко (мол)
12
Мунир Моанд
ВР
0
Мехди Букамир
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Украина (мол)
1
Георгий Ермаков
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
0
Олег Федор
ЦП
18
Олег Очеретко
АП
21
Владислав Велетень
ПВ
21
Игорь Краснопир
ЦФ
Марокко (мол)
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
0
Яссин Кехта
ЦП
7
Илиас Акомах
ПВ
3-2-2-2-1
0
Фесюн
2
Мартынюк
0
Салюк
2
Крупский
0
Батагов
21
Михайленко
15
Крыськив
0
Рубчинский
20
Хлан
0
Брагару
14
Сикан
3-1-2-3-1
12
Моанд
2
Хакими
13
Эль Уахди
0
Букамир
16
Эль-Аззузи
18
Таргаллин
24
Ричардсон
17
Эз Абде
23
Эль-Ханнус
9
Рахими
13
Бен-Сегир
15
Крыськив
4
Таловеров
4
Таловеров
15
Крыськив
2
Мартынюк
4
Сыч
4
Сыч
2
Мартынюк
21
Михайленко
0
Федор
0
Федор
21
Михайленко
0
Брагару
18
Очеретко
18
Очеретко
0
Брагару
14
Сикан
21
Краснопир
21
Краснопир
14
Сикан
0
Букамир
0
Кехта
0
Кехта
0
Букамир
13
Бен-Сегир
7
Акомах
7
Акомах
13
Бен-Сегир
Остались в запасе
Украина (мол)
Марокко (мол)
1
Георгий Ермаков
ВР
21
Владислав Велетень
ПВ
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
21
Владислав Велетень
ПВ
Остались в запасе
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Статистика матча Украина (мол) - Марокко (мол)
6
1
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
15
8
Офсайды
1
3
Количество передач
289
555
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
12
Матчи команд
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Финляндия (мол)
0 : 2
15.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Польша (мол)
3 : 2
25.03.2025
Украина (мол)
Марокко (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Марокко (мол)
1 : 2
05.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Украина (мол)
2 : 1
27.07.2024
Марокко (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Саид Мартинес
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Украина (мол)
Марокко (мол)
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Определился первый финалист Олимпийского футбольного турнира
2024.08.05 21:09
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Украина вылетела, уступив Аргентине; Марокко пробился в 1/4 финала
2024.07.30 20:08
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Олимпиада-2024. Украина вылетела, уступив Аргентине; Марокко пробился в 1/4 финала
2024.07.30 20:08
Олимпиада-2024. Украина в меньшинстве вырвала победу над Марокко (2:1)
2024.07.27 20:54
9
Олимпиада-2024. Сборная Украины проиграла Ираку. Парагвай Бальбуэны разгромно уступил Японии
2024.07.24 22:04
Определились полуфинальные пары молодежного Евро-2023
2023.07.03 07:40
Определился первый финалист Олимпийского футбольного турнира
2024.08.05 21:09
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Украина вылетела, уступив Аргентине; Марокко пробился в 1/4 финала
2024.07.30 20:08
Олимпиада-2024. Украина в меньшинстве вырвала победу над Марокко (2:1)
2024.07.27 20:54
9
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