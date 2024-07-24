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Расписание матчей
Олимпиада
Ирак (мол) - Украина (мол)
Ирак (мол) - Украина (мол): обзор матча 24 июля 2024
Ирак (мол)
24.07.2024, среда, 20:00
Олимпиада, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Украина (мол)
57'
А. Хуссейн (П)
75'
А. Джасим
53'
В. Рубчинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирак (мол) - Украина (мол)
79'
Замена
И. Краснопир
️️️️
Д. Сикан
79'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Д. Крыськив
ГОЛ! 2:1!
А. Джасим
75'
73'
Замена
О. Федор
️️️️
Н. Михайленко
73'
Замена
В. Салюк
️️️️
М. Таловеров
73'
Замена
А. Сыч
️️️️
М. Брагару
Замена
А. Джасим
️️️️
Х. Али
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Хуссейн
57'
56'
Желтая карточка
М. Брагару
56'
Желтая карточка
М. Таловеров
53'
ГОЛ! 0:1!
В. Рубчинский
26'
Желтая карточка
Д. Крыськив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак (мол)
25
Мустафа Садун
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
18
Аймен Хуссейн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радхи Шенаишил
Украина (мол)
0
Кирилл Фесюн
ВР
2
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
21
Николай Михайленко
ОП
0
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
0
Валентин Рубчинский
ЦП
20
Максим Хлан
АП
0
Максим Брагару
ПВ
14
Даниил Сикан
(К)
ЦФ
Ирак (мол)
17
Али Джасим
ПВ
Украина (мол)
1
Георгий Ермаков
ВР
0
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
0
Олег Федор
ЦП
18
Олег Очеретко
АП
21
Владислав Велетень
ПВ
21
Игорь Краснопир
ЦФ
2-2-1
25
Садун
3
Али
8
Байеш
7
Амин
18
Хуссейн
3-2-2-2-1
0
Фесюн
2
Крупский
4
Таловеров
2
Мартынюк
21
Михайленко
0
Батагов
15
Крыськив
0
Рубчинский
0
Брагару
20
Хлан
14
Сикан
3
Али
17
Джасим
17
Джасим
3
Али
4
Таловеров
0
Салюк
0
Салюк
4
Таловеров
0
Брагару
4
Сыч
4
Сыч
0
Брагару
21
Михайленко
0
Федор
0
Федор
21
Михайленко
15
Крыськив
18
Очеретко
18
Очеретко
15
Крыськив
14
Сикан
21
Краснопир
21
Краснопир
14
Сикан
Остались в запасе
Ирак (мол)
Украина (мол)
Главный тренер
Радхи Шенаишил
1
Георгий Ермаков
ВР
21
Владислав Велетень
ПВ
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
21
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Радхи Шенаишил
Статистика матча Ирак (мол) - Украина (мол)
3
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
18
Офсайды
0
5
Количество передач
333
538
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ирак (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Ирак (мол)
2 : 1
24.07.2024
Украина (мол)
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Финляндия (мол)
0 : 2
15.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Польша (мол)
3 : 2
25.03.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Махмуд Али Махмуд Исмаил
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
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Ирак (мол)
Украина (мол)
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2025.02.06 14:33
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2024.07.30 20:08
Олимпиада-2024. Украина в меньшинстве вырвала победу над Марокко (2:1)
2024.07.27 20:54
9
Олимпиада-2024. Сборная Украины проиграла Ираку. Парагвай Бальбуэны разгромно уступил Японии
2024.07.24 22:04
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